Total приобрела 10%-ную долю в проекте "Арктик СПГ-2"

ПАО "НОВАТЭК" и концерн Total подписали договор купли-продажи 10%-ной доли в проекте "Арктик СПГ-2" в рамках обязывающего соглашения об условиях вхождения в проект, заключенного в мае 2018 года на XXII Петербургском международном экономическом форуме, с закрытием сделки в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭК.



С момента подписания соглашения в мае 2018 года произошел существенный прогресс в реализации проекта. Основные технические решения и проектная документация (FEED) были завершены в октябре, в результате чего была подтверждена предварительная оценка капитальных затрат на уровне $20-21 млрд. Разведочное бурение на Утреннем месторождении, являющемся ресурсной базой проекта, позволило нарастить запасы газа до 2 трлн куб. м по российской классификации, что было подтверждено Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, подчеркивается в сообщении.



Условия вхождения Total в проект включают оплату 10%-ной доли участия и финансирование "Арктик-СПГ 2" через взносы в капитал.



Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1138 млрд куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1978 млрд куб. м природного газа и 105 млн т жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ-2" владеет лицензией на экспорт СПГ.



Total S.A. (Франция) - нефтегазовая компания - занимает четвёртое место по объёму добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.





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