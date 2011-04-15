"Дочка" Ростелекома покупает Инфолинк

ПАО "Башинформсвязь" ("дочка" ПАО "Ростелеком") подписало соглашение о приобретении 100% долей ООО "Инфолинк" и ООО "СвязьСтрой-21", входящих в ГК "Инфолинк", одного из крупнейших независимых интернет-провайдеров Чувашской Республики. Об этом говорится в сообщении Ростелекома.



"Сделка позволит расширить зону покрытия и укрепить позиции Ростелекома на региональном рынке доступа в интернет и платного телевидения. Помимо этого у нас появится возможность дополнительного роста за счет предложения новых цифровых сервисов текущим абонентам Инфолинка. Мы также планируем повысить операционную эффективность за счет перевода поддерживающих и обслуживающих функций Инфолинка в объединенный центр обслуживания Ростелекома", сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента Ростелекома Анна Шумейко, цитируемая в сообщении.



ГК "Инфолинк" работает на рынке города Чебоксары и Новочебоксарска более 20 лет, оказывая телекоммуникационные сервисы физическим лицам и корпоративным клиентам. На долю услуг интернет и телевидения (кабельного и IPTV) приходится более 80% всех доходов компании. Оператор эксплуатирует собственную волоконно-оптическую сеть передачи данных, обслуживая около 25 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. корпоративных клиентов. Компания занимает порядка 12% городского рынка доступа в интернет и 10% рынка платного ТВ. Оборот ГК "Инфолинк" в 2018 году превысил 200 млн руб.



ПАО "Башинформсвязь" (ИНН 0274018377) основано в 1992 году, является основным оператором фиксированной связи Башкортостана. Протяжённость волоконно-оптических линий связи - более 10 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 985.189 млн руб. и разделён на 949023840 обыкновенных и 36165270 привилегированных акций номиналом 1 руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



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