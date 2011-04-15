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05/03/2019
14:32

Единый агрегатор торговли "Берёзка" стал обязательным для госзакупок малых объёмов

Единый агрегатор торговли "Берёзка" (ЕАТ) стал обязательным для госзакупок малых объёмов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

В настоящее время на агрегаторе зарегистрировано около 10 000 заказчиков, расположенных во всех 86 субъектах РФ. При этом 3500 из них это региональные и муниципальные заказчики, на которых обязанность использовать агрегатор не распространялась. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им федеральные казенные учреждения вправе провести закупку не на ЕАТ по ценам ниже чем была определена на едином агрегаторе торговли с последующим внесением записи в реестр закупок. Информация о сделках, совершенных не на ЕАТ анализируется и поставщики, предлагающие товары по более низким ценам приглашаются на ЕАТ.

Использование ЕАТ позволяет не только достичь экономии госбюджета при закупках малого объема, но и открывает доступ для малых и средних предпринимателей (МСП) к госзакупкам. В настоящее время на агрегаторе аккредитовано более четырёх тысяч предпринимателей, разместивших на "Березке" почти 500 тыс. товаров. Наибольшее количество предложений в категориях: канцелярские и автомобильные товары, компьютерное оборудование.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.


"AK&M" от 05.03.2019
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