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05/03/2019
14:04

В Подмосковье построят четыре объекта по переработке отходов в электроэнергию

В Московской области до конца 2022 года предполагается построить четыре объекта по термической переработке отходов в электроэнергию, ещё один должен появиться в Казани. Об этом сообщил Ростех.

Современные мусоросжигательные заводы будут возведены в рамках проекта "Энергия из отходов", реализацией которого занимается "РТ-Инвест" госкорпорации "Ростех". Новая технология позволит без ущерба для экологии навсегда решить проблему мусорных полигонов и свалок.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.


"AK&M" от 05.03.2019
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