Ростехнадзор привлёк к административной ответственности РУСАЛ

В рамках контроля за исполнением законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) привлекло к административной ответственности АО "РУСАЛ" за эксплуатацию ГТС без утверждённой декларации безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В ходе рассмотрения предоставленных юридическим лицом документов по декларированию ГТС было установлено, что в материалах приведена искаженная информация. Ввиду выявленных ошибок и замечаний, Енисейское управление Ростехнадзора отказало в согласовании декларации безопасности ГТС шламохранилища карты N 3. До истечения срока действия разрешения на эксплуатацию ГТС документы АО "РУСАЛ" не были исправлены.



Таким образом, ввиду отсутствия утверждённой декларации безопасности, эксплуатация объекта с октября 2018 года по февраль 2019 года осуществлялась незаконно, что является нарушением законодательства о безопасности ГТС.



За допущенное нарушение юридическое лицо АО "РУСАЛ" привлечено к административной ответственности по статье 9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Добавим, что ранее акционерное общество уже привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.





"AK&M" от 05.03.2019