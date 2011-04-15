Парковка в Москве станет бесплатной в мартовские праздники. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, 8 и 9 марта оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.



Бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.



Во время длинных выходных будет другим и график движения электричек. Расписание пригородных поездов на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги изменится 7 марта. В этот день составы будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта - по графику субботы, 10 марта - по расписанию воскресенья.



Иначе будут ходить электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. 8 марта обычные составы и скоростные "Ласточки" на участке Москва - Тверь (Конаково) проследуют по расписанию выходного дня. Поезда на участках Тверь - Бологое (Торжок), Бологое - Угловка будут курсировать по расписанию пятницы.





"AK&M" от 05.03.2019