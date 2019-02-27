ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 6 марта в размере 65.8004 руб. против 65.7956 руб. на 5 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.03.19 - 65.7956 руб.

02.03.19 - 65.8145 руб.

01.03.19 - 65.8895 руб.

28.02.19 - 65.7570 руб.

27.02.19 - 65.6182 руб.











































































































































"AK&M" от 05.03.2019