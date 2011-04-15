Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 марта

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Банк России установил на 6 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.5801
1 Азербайджанский манат 38.7860
100 Армянских драмов 13.4177
1 Белорусский рубль 30.7019
1 Болгарский лев 38.0922
1 Бразильский реал 17.4283
100 Венгерских форинтов 23.6013
1000 Вон Республики Корея 58.3829
10 Гонконгских долларов 83.8264
10 Датских крон 99.8473
1 Доллар США 65.8004
1 Евро 74.5058
100 Индийских рупий 92.9483
100 Казахстанских тенге 17.4292
1 Канадский доллар 49.3072
100 Киргизских сомов 94.4052
10 Китайских юаней 98.1451
10 Молдавских леев 38.5305
1 Новый туркменский манат 18.8270
10 Норвежских крон 75.9206
1 Польский злотый 17.3132
1 Румынский лей 15.7120
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.6126
1 Сингапурский доллар 48.5576
10 Таджикских сомони 69.7777
1 Турецкая лира 12.2385
10000 Узбекских сумов 78.3995
10 Украинских гривен 24.5581
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.6789
10 Чешских крон 29.0741
10 Шведских крон 70.4215
1 Швейцарский франк 65.7281
10 Южноафриканских рэндов 46.4158
100 Японских иен 58.8002
"AK&M" от 05.03.2019