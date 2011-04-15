Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 марта

Банк России установил на 6 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5801

1 Азербайджанский манат 38.7860

100 Армянских драмов 13.4177

1 Белорусский рубль 30.7019

1 Болгарский лев 38.0922

1 Бразильский реал 17.4283

100 Венгерских форинтов 23.6013

1000 Вон Республики Корея 58.3829

10 Гонконгских долларов 83.8264

10 Датских крон 99.8473

1 Доллар США 65.8004

1 Евро 74.5058

100 Индийских рупий 92.9483

100 Казахстанских тенге 17.4292

1 Канадский доллар 49.3072

100 Киргизских сомов 94.4052

10 Китайских юаней 98.1451

10 Молдавских леев 38.5305

1 Новый туркменский манат 18.8270

10 Норвежских крон 75.9206

1 Польский злотый 17.3132

1 Румынский лей 15.7120

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.6126

1 Сингапурский доллар 48.5576

10 Таджикских сомони 69.7777

1 Турецкая лира 12.2385

10000 Узбекских сумов 78.3995

10 Украинских гривен 24.5581

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.6789

10 Чешских крон 29.0741

10 Шведских крон 70.4215

1 Швейцарский франк 65.7281

10 Южноафриканских рэндов 46.4158

100 Японских иен 58.8002

"AK&M" от 05.03.2019