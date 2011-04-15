Минфин в марте увеличит объем покупки валюты на 60% до 310 млрд руб.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 марта 2019 года по 4 апреля, составит 310 млрд руб. Ежедневно Минфин будет приобретать валюту на 15.5 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.



Объём средств, который направлен на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, с 7 февраля по 6 марта, - 194 млрд руб. Таким образом, Минфин увеличивает объем покупки валюты на 60%.



Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в марте прогнозируется в 269.6 млрд руб.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2019 года составило +40.4 млрд руб.



Напомним, Банк России 15 января 2019 года возобновил покупку валюты для Минфина после длительного перерыва.



Ранее, 23 августа 2018 года, покупка валюты была приостановлена в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.





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