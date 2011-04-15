Банк России на 6 марта понизил курс евро к рублю почти на 24 копейки до 74.5058 руб., курс доллара США повысил менее чем на копейку до 65.8004 руб.

Банк России на 6 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 24 копейки до 74.5058 руб. с 74.7438 руб., курс доллара США повысил менее чем на копейку до 65.8004 руб. с 65.7956 руб. 5 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 6 марта уменьшилась более чем на 10 копеек (-0.15%) до 69.7178 руб. с 69.8223 руб. 5 марта.







"AK&M" от 05.03.2019