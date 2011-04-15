"Газпром нефть" купит 25 АЗС в Москве и области

ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Газпромнефть-Центр" о получении в пользование основных производственных средств ООО "ИнтелПроект". Об этом говорится в материалах службы.



В частности, компания получит движимое и недвижимое имущество в составе комплексов АЗС, расположенных в Москве и области (три в Москве и 17-ть в Московской области).



Помимо этого, ФАС удовлетворила ходатайство "Газпромнефть-Центр" о получении в пользование основных производственных средств ООО "УНИМАРКЕТ-АЗС". Компания получит движимое и недвижимое имущество в составе комплексов АЗС, расположенных в Московской области (пять объектов).



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"