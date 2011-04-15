Ингосстрах выплатил свыше 3 млн руб. банку, пострадавшему от грабителей

Ингосстрах выплатил страховое возмещение более чем на 3 млн руб. крупному российскому банку в связи с хищением денежной наличности. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошел в ноябре 2018 года в Ярославле. Неустановленные лица повредили банкомат, принадлежащий банку, и похитили из него денежные средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платежные терминалы и наличные денежные средства, было застраховано в Ингосстрахе. В соответствии с условиями страхования покрывались риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор был заключен на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 05.03.2019