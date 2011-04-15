"Дочка" Сбербанка стала совладельцем франчайзи KFC в России

"Сбербанк инвестиции" с 21 февраля принадлежит 9.99% ООО "Эй кей ресторантс Раша". Об этом пишет газета "Ведомости".



Указанное ООО входит в ГК "Шоколадница", которая с 2014 года выступает одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut. Остальная доля - 90.01% - принадлежит кипрской Lerondale Assets Limited (бенефициары - Shoko Holding Limited и бизнесмен Симан Поваренкин), однако с середины февраля доли находятся в залоге у "дочки" Сбербанка.





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