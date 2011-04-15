Volvo отзывает 5.546 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Вольво Карс" отзывает 5.546 тыс. автомобилей Volvo (S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



В частности, отзыву подлежат 3.153 тыс. автомобилей Volvo XC60, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва транспортных средств является то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определённых условиях могут примерзать. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам. На транспортных средствах будет выполнена замена сервоприводов двери багажника на их усовершенствованную версию.



Также отзыву подлежат 2.393 тыс. автомобилей Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году. Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Такие трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке. На транспортных средствах будет выполнена замена топливного шланга.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 05.03.2019