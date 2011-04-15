Yamahа отзывает мотоциклы в РФ

ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" отзывает 69 мотоциклов Yamahа XP530D-A. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат мотоциклы, реализованные с мая 2017 года по декабрь 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное использование неоптимального программного обеспечения блока управления двигателем (ECU). В некоторых ситуациях, когда дроссельная заслонка немного приоткрыта на холостых оборотах, топливно-воздушная смесь может оказаться слишком бедной для нормальной работы двигателя. Бедная смесь может вызвать хлопки в выхлопной системе или вызвать остановку двигателя.



На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирования блока управления двигателем (ECU).



Также причиной отзыва мотоциклов является то, что в конструкции вариатора был использован более тонкий и легкий приводной ремень. Если новый ремень получает даже незначительные повреждения в процессе эксплуатации, его срок службы значительно сокращается, и дальнейшая эксплуатация техники с таким ремнем может привести к его неожиданному и непредсказуемому обрыву.



На транспортных средствах ремни вариатора будут заменены на модифицированные.





"AK&M" от 05.03.2019