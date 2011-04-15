Peugeot и Citroen отзывают свои автомобили

ООО "Пежо Ситроен РУС" отзывает 2.466 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



В частности, отзыву подлежат 1.23 тыс. автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва транспортных средств являются резьбовые крепления передней подвески, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На транспортных средствах будет выполнена замена резьбовых соединений.



Также отзыву подлежат 1.236 тыс. автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованных с августа 2017 года по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств является то, что при эксплуатации с превышением установленной изготовителем максимальной массы и (или) на дорогах общего пользования (пересеченная местность, офф-роад, условия бездорожья), покрытие которых имеет существенные дефекты, значительные нагрузки на переднюю подвеску в отдельных случаях могут приводить к ослаблению уровня затяжки шаровых опор рычагов передней подвески. На транспортных средствах будет выполнено обеспечение уровня затяжки шаровых опор путем нанесения стопорящегося состава и увеличения момента затяжки. При обнаружении во время проведения работ ослабления затяжки шаровых опор, будет произведена замена шаровых опор.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 05.03.2019