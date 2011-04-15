Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2019
14:31

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий проверять данные о владельцах SIM-карт

Госдума приняла проект поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, обязывающий проверять данные о владельцах SIM-карт. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте - физлице и о пользователях услугами связи абонента - юрлица, ИП либо физлица.

Как отмечается в пояснительной записке, на финансовые организации от граждан поступают многочисленные жалобы, связанные с тем, что от них требуют уплатить задолженности за неизвестного им человека. Причина в том, что оператор связи предоставил новому абоненту SIM-карту, которая ранее была у другого человека. Таким образом, у нового абонента появляется так называемый токсичный телефонный номер, на который звонят коллекторы и другие кредиторы.

"Токсичные" SIM-карты существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, с мобильного телефона проходит упрощенная идентификация клиентов - физлиц в рамках закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и эта процедура также порождает значительные риски из-за использования "токсичных" SIM-карт.


"AK&M" от 05.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100