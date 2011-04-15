Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий проверять данные о владельцах SIM-карт

Госдума приняла проект поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, обязывающий проверять данные о владельцах SIM-карт. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте - физлице и о пользователях услугами связи абонента - юрлица, ИП либо физлица.



Как отмечается в пояснительной записке, на финансовые организации от граждан поступают многочисленные жалобы, связанные с тем, что от них требуют уплатить задолженности за неизвестного им человека. Причина в том, что оператор связи предоставил новому абоненту SIM-карту, которая ранее была у другого человека. Таким образом, у нового абонента появляется так называемый токсичный телефонный номер, на который звонят коллекторы и другие кредиторы.



"Токсичные" SIM-карты существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами", - говорится в пояснительной записке.



Кроме того, с мобильного телефона проходит упрощенная идентификация клиентов - физлиц в рамках закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и эта процедура также порождает значительные риски из-за использования "токсичных" SIM-карт.





"AK&M" от 05.03.2019