Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных домах

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Жилищный кодекс, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных домах. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предусматривается, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, размещать гостиницу или хостел в помещении можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд.



Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.





"AK&M" от 05.03.2019