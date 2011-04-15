Кабмин изменил порядок предоставления права пользования участками недр федерального значения, содержащими газ

Правительство РФ изменило порядок предоставления права пользования участками недр федерального значения, содержащими газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с подписанным постановлением, юридическим лицам, для которых действующим законодательством о недрах установлена возможность получения права пользования участками недр без аукциона, должны будут представлять в Роснедра ежегодно не позднее 1 марта заявки на получение права пользования участками недр континентального шельфа в текущем году.



В случае если отсутствует полное или частичное наложение границ участков недр одних заявителей на участки недр других заявителей, то право пользования такими участками будет предоставляться без аукциона на основе решения Правительства России.



При выявлении случая полного или частичного наложения границ участков недр одного заявителя на участок недр другого заявителя Роснедра будут проводить согласительные совещания по спорному участку недр с целью корректировки границ заявляемого участка для его разграничения. Если по итогам согласительных совещаний разграничить заявляемый участок не удаётся, то в отношении такого участка будет проводиться аукцион.



Законодательство о недрах допускает возможность предоставления права пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ без проведения аукционов. Такое право, в частности, может предоставляться юридическим лицам - собственникам Единой системы газоснабжения или юридическим лицам - собственникам региональной системы газоснабжения - для участков недр федерального значения, содержащих газ.



Сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр. Нередко возникают ситуации, когда на одни и те же участки недр претендуют различные юридические лица. Поскольку законодательством не установлено конкретных оснований для отказа в приёме заявки у одного из юридических лиц, решение о предоставлении права пользования участками недр конкретному юридическому лицу в спорных ситуациях принимает Правительство России в "ручном режиме", подчеркивает кабинет министров.





"AK&M" от 05.03.2019