Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном предпринимательстве

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



В законопроекте социальное предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), определяются понятие "социальное предприятие", специальные формы и виды поддержки социальных предприятий.



Согласно законопроекту, субъект МСП обеспечивает занятость отдельных категорий граждан (инвалиды, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, пенсионеры и лица предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до 21 года и т. д., конкретный перечень которых будет установлен актом Правительства РФ. Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.



Также законопроектом предусмотрена отдельная статья, определяющая виды поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность, отнесенную к социальному предпринимательству, органами государственной власти и органами местного самоуправления.



Приоритетной мерой поддержки выделяется обеспечение наличия объектов инфраструктуры в регионах, на базе которых субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области социального предпринимательства, смогут получить комплексную поддержку.



Заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что ко второму чтению законопроект о социальном предпринимательстве может быть доработан. По его словам, необходимо проработать вопрос о закреплении федеральной нормы о конкретных видах поддержки и стимуляции социального предпринимательства.



"Необходимо ко второму чтению проработать вопрос о закреплении федеральной нормы о конкретных видах поддержки и стимуляции социального предпринимательства. Это могут быть льготные условия по уплате страховых взносов за сотрудников из категории социально незащищенных граждан, могут быть налоговые льготы, а могут быть и особые условия льготного кредитования в рамках программ развития малого и среднего бизнеса. Есть предложения установить приоритет для социальных предприятий при проведении государственных и муниципальных закупок. Вариантов может быть много, и, конечно же, все они должны быть выверены и просчитаны совместно с профильными министерствами, чтобы в итоге не был "пустой" закон, который продекларировал определенные вещи, но невозможен к реализации в силу отсутствия как раз таких уровней поддержки", - заявил С.Неверов.



"AK&M" от 05.03.2019