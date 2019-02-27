ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 марта, в размере 74.5058 руб. против 74.7438 руб. на 5 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



05.03.19 - 74.7438 руб.

02.03.19 - 74.8048 руб.

01.03.19 - 74.9691 руб.

28.02.19 - 74.8249 руб.

27.02.19 - 74.4898 руб.











"AK&M" от 05.03.2019