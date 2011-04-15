Повтор! Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 10.1% с 10.4% в январе

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в феврале 2019 года несколько снизились, отмечается в очередном комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".



Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 10.1% с 10.4% в январе 2019 года - и вновь стали ниже наблюдаемой респондентами инфляции. Ориентирами в оценке будущей инфляции для этой группы, как и ранее, служат в первую очередь изменения цен на значимые статьи расходов населения, такие как продукты питания и бензин.



Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились впервые с II квартала 2018 года. При этом баланс ответов вернулся к уровню октября прошлого года. Заметнее всего снизились ожидания в сельском хозяйстве, строительстве и оптовой торговле, менее значительно - в розничной торговле и сфере услуг.



Инфляционные ожидания участников финансовых рынков (на 4 года и 9 лет вперед) несколько снизились, но остаются повышенными относительно цели по инфляции Банка России. Диапазон прогнозов экспертов, сделанных в январе-феврале 2019 года, относительно инфляции на конец текущего года немного сузился и составляет 4.7-5.1%.





"AK&M" от 05.03.2019