Проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская" утвердят до конца года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Проект прошёл публичные слушания, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении.



Территория площадью 54.1 га расположена вблизи станции метро "Петровско-Разумовская", объекты ТПУ займут 29.3 га.



"На базе станции метро будет сформирован один из крупнейших пересадочных узлов столицы. Он свяжет потоки двух линий столичной подземки - Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской, двух направлений железных дорог и наземный городской транспорт. Здесь построят два пассажирских терминала, пешеходный переход через Локомотивный проезд и две крытые пешеходные галереи, которые обеспечат комфортную пересадку на разные виды транспорта", - сказала Ю.Княжевская.



По её словам, также появится новая платформа на Савёловском направлении железной дороги ближе к общественному транспорту. Прилегающую территорию благоустроят для безопасного и комфортного подхода к ТПУ.



"Проект планировки транспортно-пересадочного узла планируется утвердить до конца этого года. ТПУ улучшит транспортную сеть Северного и Северо-Восточного округов и города в целом", - подчеркнула Ю.Княжевская.



"AK&M" от 06.03.2019