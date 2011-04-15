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06/03/2019
13:45

Проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская" утвердят до конца года

Проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская" утвердят до конца года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Проект прошёл публичные слушания, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении.

Территория площадью 54.1 га расположена вблизи станции метро "Петровско-Разумовская", объекты ТПУ займут 29.3 га.

"На базе станции метро будет сформирован один из крупнейших пересадочных узлов столицы. Он свяжет потоки двух линий столичной подземки - Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской, двух направлений железных дорог и наземный городской транспорт. Здесь построят два пассажирских терминала, пешеходный переход через Локомотивный проезд и две крытые пешеходные галереи, которые обеспечат комфортную пересадку на разные виды транспорта", - сказала Ю.Княжевская.

По её словам, также появится новая платформа на Савёловском направлении железной дороги ближе к общественному транспорту. Прилегающую территорию благоустроят для безопасного и комфортного подхода к ТПУ.

"Проект планировки транспортно-пересадочного узла планируется утвердить до конца этого года. ТПУ улучшит транспортную сеть Северного и Северо-Восточного округов и города в целом", - подчеркнула Ю.Княжевская.

"AK&M" от 06.03.2019
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