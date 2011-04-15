Вестибюль станции "Мичуринский проспект" соединит две линии метро

Объединённый наземный вестибюль станции "Мичуринский проспект" соединит Большую кольцевую (БКЛ) и Калининско-Солнцевскую линии метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Выемка грунта из котлована станции БКЛ "Мичуринский проспект" выполнена на 50%. У станции будет два вестибюля: наземный и подземный. Наземный вестибюль соединит БКЛ и жёлтую ветку", - сказал А.Бочкарев.



Наземный вестибюль возвели на холме по нечетной стороне Мичуринского проспекта в рамках строительства одноименной станции Калининско-Солнцевской линии. Из вестибюля можно будет спуститься на платформу станции "Мичуринский проспект" БКЛ и по надземной пешеходной галерее перейти на одноименную станцию жёлтой ветки.



Станция "Мичуринский проспект" строится на юго-западном участке БКЛ китайским подрядчиком CRCC (China Railway Construction Corporation). Здесь расположатся еще две станции - "Проспект Вернадского" и "Аминьевское шоссе".



Длина юго-западного участка БКЛ составляет 4,6 км, его планируется открыть в 2021 году. На отрезке от "Проспекта Вернадского" до "Аминьевского шоссе" работает одновременно четыре тоннелепроходческих щита.



Проходка на перегоне между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" выполнена на 50%, а между "Мичуринским проспектом" и "Проспектом Вернадского" - на 70%.



Напомним, Большая кольцевая линия метро станет самым длинным кольцевым радиусом подземки в мире длиной 70 км с 31 станцией.



Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца.



Шесть станций БКЛ на северо-западе Москвы открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Сейчас на Большом кольце работает 18 тоннелепроходческих щитов.



"AK&M" от 06.03.2019