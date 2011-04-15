Яндекс запустил поиск по патентам

Яндекс запустил сервис "Патенты", где все желающие могут бесплатно искать и изучать патентные документы. Об этом говорится в сообщении компании.



Сейчас в базе Яндекс.Патентов собрано более 2.5 млн документов. Они доступны не только на новом сервисе, но и в поиске Яндекса.



На Яндекс.Патентах представлены авторские свидетельства СССР, российские патенты на полезные модели и изобретения, а также патентные заявки. Это документы за период с 1924 года по настоящее время. Их можно искать по ключевым словам, номеру документа, названию, автору или владельцу. Например, сервис найдёт все патенты Яндекса или документы, где идёт речь о [системах охлаждения]. Для каждого найденного документа приводится список патентов, в которых он упоминается и на которые ссылается, а также список похожих документов - чтобы можно было почитать о сходных изобретениях.



Похожие патенты Яндекс ищет не только по ключевым словам, но и по смыслу. Это значит, что сервис найдёт патенты на одну тему, даже если изобретения описаны в них разными словами. Для этого используется нейронная сеть, которая умеет определять смысловую близость документов.



Данные о патентах на изобретения и полезные модели Яндексу предоставляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). База Яндекс.Патентов будет регулярно пополняться. В дальнейшем на сервисе появятся документы и на другие виды объектов интеллектуальной собственности.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 06.03.2019