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06/03/2019
17:43

Минтранс снял ограничения на протяжённость маршрутов электричек в пределах одного региона

Минтранс снял ограничения на протяжённость маршрутов электричек в пределах одного региона. Об этом говорится в сообщении министерства.

Так, 4 марта вступили в силу изменения в приказ Минтранса России "О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования".

Они касаются определения категорий пригородных поездов. В частности, сняты ограничения на дальность курсирования не более 200 км в пределах одного региона. Нововведения не распространяются на маршруты следования пригородных поездов, пролегающие по территории двух и более субъектов РФ.

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что с принятием приказа у субъектов появилась возможность в полном объёме обеспечить обязательства по беспрепятственному и удобному передвижению населения в границах региона, назначая прямые маршруты и минуя неудобные стыковочные рейсы и пересадки.

Кроме того, изменения позволят оптимизировать затраты на содержание парка пригородных поездов, сократить порожние пробеги подвижного состава и снизить нагрузку на пропускную способность станций стыковки поездов.

"AK&M" от 06.03.2019
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