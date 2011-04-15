Минтранс снял ограничения на протяжённость маршрутов электричек в пределах одного региона. Об этом говорится в сообщении министерства.



Так, 4 марта вступили в силу изменения в приказ Минтранса России "О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования".



Они касаются определения категорий пригородных поездов. В частности, сняты ограничения на дальность курсирования не более 200 км в пределах одного региона. Нововведения не распространяются на маршруты следования пригородных поездов, пролегающие по территории двух и более субъектов РФ.



Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что с принятием приказа у субъектов появилась возможность в полном объёме обеспечить обязательства по беспрепятственному и удобному передвижению населения в границах региона, назначая прямые маршруты и минуя неудобные стыковочные рейсы и пересадки.



Кроме того, изменения позволят оптимизировать затраты на содержание парка пригородных поездов, сократить порожние пробеги подвижного состава и снизить нагрузку на пропускную способность станций стыковки поездов.



"AK&M" от 06.03.2019