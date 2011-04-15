Sistema Finance продала акции МТС

Sistema Finance S.A. ("дочка" ПАО АФК "Система") продала 9000839 обыкновенных акций ПАО "МТС" дочернему обществу МТС, ООО "Бастион". Об этом говорится в сообщении компании.



Продажа осуществлена в рамках программы выкупа акций МТС объёмом до 30 млрд руб., одобренной советом директоров МТС в июне 2018 года и действующей до июля 2020 года. Сумма сделки составила приблизительно 2.3 млрд руб.



В соответствии с условиями программы, количество акций для целей сделки было рассчитано на основе числа обыкновенных акций и американских депозитарных акций МТС, приобретенных покупателем в феврале 2019 года на открытом рынке, пропорционально эффективной доле Группы АФК "Система" в капитале МТС.



По итогам реализации программы в феврале 2019 года эффективная доля Группы АФК "Система" в капитале МТС не изменилась и составила 50.0053%.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Убыток МТС по МСФО за III квартал 2018 года составил 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.7% до 128 млрд руб. со 114.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 21.6% до 59.3 млрд руб. с 48.8 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.03.2019