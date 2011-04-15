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06/03/2019
13:16

Ford хочет закрыть два завода в РФ

Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, пишет газета "Коммерсантъ".

Изменения в работе могут коснуться предприятия во Всеволожске Ленинградской области, занимающегося выпуском легковых Focus и Mondeo, и в Набережных Челнах, где выпускают EcoSport и Fiesta. У Ford также есть завод в Елабуге, где производят Ford Transit, Kuga и Explorer.

Ford Motor Company - глобальная компания со штаб-квартирой в городе Дирборн (штат Мичиган, США). Основным бизнесом компании является разработка, производство, продажа и обслуживание модельного ряда, включающего легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы, пикапы и электрифицированные автомобили марки Ford, а также премиальные модели марки Lincoln. Финансовые услуги реализуются через Форд Мотор Кредит Компани.

Ford of Europe производит, продает и обслуживает автомобили марки Ford на 50 рынках. Сотрудниками организации являются около 53 тыс. человек, работающих на собственных предприятиях компании, с учетом сотрудников на совместных предприятиях и неконсолидированных компаниях - около 68 тыс. человек. Кроме Форд Мотор Кредит Компани в состав Ford of Europe входит подразделение Форд по обслуживанию клиентов и 24 производственных предприятия (16 из которых полностью принадлежат компании, а 8 являются собственностью совместных предприятий). Первые автомобили Ford появились в Европе в 1903 году - в год основания компании. Европейское производство началось в 1911 году.

"AK&M" от 06.03.2019
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