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06/03/2019
13:26

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух иностранных компаний

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух иностранных компаний. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор выявил в продукции незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты. В этой связи с 9 марта 2019 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок с предприятий: Италии - Monge & C. S.p.A и Германии - Interquell GmbH.

В случае поступления в Российскую Федерацию продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля на наличие незаявленных ГМО-компонентов.

Кроме того, в связи с выявлением КМАФАнМ в полуфабрикате рубленном, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции казахстанского предприятия ТОО "Айсберг-ПВ".


"AK&M" от 06.03.2019
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