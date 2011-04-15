Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух иностранных компаний. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Россельхознадзор выявил в продукции незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты. В этой связи с 9 марта 2019 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок с предприятий: Италии - Monge & C. S.p.A и Германии - Interquell GmbH.



В случае поступления в Российскую Федерацию продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля на наличие незаявленных ГМО-компонентов.



Кроме того, в связи с выявлением КМАФАнМ в полуфабрикате рубленном, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции казахстанского предприятия ТОО "Айсберг-ПВ".





"AK&M" от 06.03.2019