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06/03/2019
13:19

New Travelers исключили из реестра туроператоров

New Travelers (ООО "Центр туризма "Согласие") исключили из реестра туроператоров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Компания не может формировать и продавать туры с 5 марта.
Причиной для исключения послужило обращение налоговых органов, которые обнаружили, что компания не работает по адресу, указанному в едином реестре туроператоров. Таким образом, компания предоставила в Ростуризм недостоверные сведения, а это является основанием для исключения из реестра.

Туроператор может восстановиться в реестре на общих основаниях. Однако после возвращения в реестр у компании поменяется реестровый номер.

ООО "Центр туризма "Согласие" застраховано на 10 млн руб. в страховой компании "НАСКО".

Напомним, что "Центр туризма "Согласие" был последним юрлицом туроператора "Натали Турс", остававшимся в реестре туроператором. Другие три юрлица этой компании были исключены из реестра 3 сентября 2018 года.

В середине сентября 2018 года у ООО "Центр туризма "Согласие" сменился собственник, бывший глава "Натали Турс" некоторое время участвовал в проекте в качестве консультанта, а потом, по его же словам, покинул New Travelers.

Единственным владельцем ООО "Центр туризма "Согласие" является Ксения Мостовая. Гендиректор, по данным ЕГРЮЛ - Ольга Петрова.

"AK&M" от 06.03.2019
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