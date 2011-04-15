New Travelers исключили из реестра туроператоров

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New Travelers (ООО "Центр туризма "Согласие") исключили из реестра туроператоров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Компания не может формировать и продавать туры с 5 марта.
Причиной для исключения послужило обращение налоговых органов, которые обнаружили, что компания не работает по адресу, указанному в едином реестре туроператоров. Таким образом, компания предоставила в Ростуризм недостоверные сведения, а это является основанием для исключения из реестра.
Туроператор может восстановиться в реестре на общих основаниях. Однако после возвращения в реестр у компании поменяется реестровый номер.
ООО "Центр туризма "Согласие" застраховано на 10 млн руб. в страховой компании "НАСКО".
Напомним, что "Центр туризма "Согласие" был последним юрлицом туроператора "Натали Турс", остававшимся в реестре туроператором. Другие три юрлица этой компании были исключены из реестра 3 сентября 2018 года.
В середине сентября 2018 года у ООО "Центр туризма "Согласие" сменился собственник, бывший глава "Натали Турс" некоторое время участвовал в проекте в качестве консультанта, а потом, по его же словам, покинул New Travelers.
Единственным владельцем ООО "Центр туризма "Согласие" является Ксения Мостовая. Гендиректор, по данным ЕГРЮЛ - Ольга Петрова.
"AK&M" от 06.03.2019