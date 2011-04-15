Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 марта

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Банк России установил на 7 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.3074
1 Азербайджанский манат 38.8111
100 Армянских драмов 13.4483
1 Белорусский рубль 30.7620
1 Болгарский лев 38.0639
1 Бразильский реал 17.4395
100 Венгерских форинтов 23.5967
1000 Вон Республики Корея 58.3177
10 Гонконгских долларов 83.8775
10 Датских крон 99.7833
1 Доллар США 65.8430
1 Евро 74.4158
100 Индийских рупий 93.3480
100 Казахстанских тенге 17.4174
1 Канадский доллар 49.2652
100 Киргизских сомов 94.4121
10 Китайских юаней 98.1106
10 Молдавских леев 38.5667
1 Новый туркменский манат 18.8392
10 Норвежских крон 75.8840
1 Польский злотый 17.3134
1 Румынский лей 15.6814
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.6620
1 Сингапурский доллар 48.5067
10 Таджикских сомони 69.7460
1 Турецкая лира 12.2230
10000 Узбекских сумов 78.4504
10 Украинских гривен 24.8765
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.5638
10 Чешских крон 29.0492
10 Шведских крон 70.6303
1 Швейцарский франк 65.5546
10 Южноафриканских рэндов 46.3944
100 Японских иен 58.8778
"AK&M" от 06.03.2019