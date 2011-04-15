Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 марта

Банк России установил на 7 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.3074

1 Азербайджанский манат 38.8111

100 Армянских драмов 13.4483

1 Белорусский рубль 30.7620

1 Болгарский лев 38.0639

1 Бразильский реал 17.4395

100 Венгерских форинтов 23.5967

1000 Вон Республики Корея 58.3177

10 Гонконгских долларов 83.8775

10 Датских крон 99.7833

1 Доллар США 65.8430

1 Евро 74.4158

100 Индийских рупий 93.3480

100 Казахстанских тенге 17.4174

1 Канадский доллар 49.2652

100 Киргизских сомов 94.4121

10 Китайских юаней 98.1106

10 Молдавских леев 38.5667

1 Новый туркменский манат 18.8392

10 Норвежских крон 75.8840

1 Польский злотый 17.3134

1 Румынский лей 15.6814

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.6620

1 Сингапурский доллар 48.5067

10 Таджикских сомони 69.7460

1 Турецкая лира 12.2230

10000 Узбекских сумов 78.4504

10 Украинских гривен 24.8765

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.5638

10 Чешских крон 29.0492

10 Шведских крон 70.6303

1 Швейцарский франк 65.5546

10 Южноафриканских рэндов 46.3944

100 Японских иен 58.8778

"AK&M" от 06.03.2019