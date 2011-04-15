Банк России на 7 марта понизил курс евро к рублю на 9 копеек до 74.4158 руб., курс доллара США повысил более чем на 4 копейки до 65.8430 руб.

Банк России на 7 марта понизил официальный курс евро к рублю на 9 копеек до 74.4158 руб. с 74.5058 руб., курс доллара США повысил более чем на 4 копейки до 65.8430 руб. с 65.8004 руб. 6 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 7 марта уменьшилась почти на 2 копейки (-0.02%) до 69.7008 руб. с 69.7178 руб. 6 марта.







"AK&M" от 06.03.2019