Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности

Участниками программ лояльности банка ВТБ по итогам 2018 года являются 5 млн человек, что составляет почти половину от общего числа активных клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.



Из них более половины участников используют программу "Коллекция" (2.8 млн человек). За прошедший год они оформили почти полмиллиона заказов, в топ-5 наиболее популярных категорий входят "Сертификаты", "Электроника", "Красота и здоровье", "Билеты в кино", "Детские товары" и "Авиа-билеты".



Около 40% подключенных к "Коллекции" клиентов ВТБ проживают в регионах ЦФО, 20% - на Северо-Западе. Также программой лояльности активно пользуются жители Иркутской, Свердловской и Новосибирской областей.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 06.03.2019