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06/03/2019
10:22

Рубль консолидируется в узком диапазоне

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно, следуя за общей динамикой, где доллар получил заметную поддержку против единой валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов "завтра" к завершению торговой сессии увеличилась на 0.09% до 65.79 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов "завтра" упала на 0.22% до 74.38 руб. за евро. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела "Гранд Капитал" Сергея Козловского.

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на негативной территории на волне усиливающихся опасений, что торможение роста мировой экономики в первую очередь негативно скажется на привлекательности активов развивающихся рынков. Дополнительное давление оказывает ожидание новых санкций из США.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний транспортного (-1.59%), энергетического (-1.1%) и финансового (-0.83%) секторов.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России снизились на волне пессимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырьевые активы. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 0.35% до $65.44 за баррель. Нефть марки WTI снизилась на 0.25% до $56.45 за баррель.


"AK&M" от 06.03.2019
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