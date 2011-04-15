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06/03/2019
14:28

Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы не менее 75 млн т в 2019 году

По прогнозу Минсельхоза России, в 2019 году урожай пшеницы составит 75-78 млн т, что как минимум на 4% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

При этом при благоприятных условиях прогноз может быть повышен до 80 млн т.

Урожай зерна, по данным ведомства, в текущем году ожидается в объёме 118 млн т (+5% к 2018 году). Рост производства будет способствовать обеспечению внутреннего рынка при одновременном увеличении экспорта сырья и продукции его переработки для достижения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", - отмечается в сообщении.

"AK&M" от 06.03.2019
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