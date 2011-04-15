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06/03/2019
13:21

В.Володин раскритиковал М.Орешкина за его выступление в Госдуме

Госдума перенесла "правительственный час" с главой Министерства экономического развития Максимом Орешкиным. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

М.Орешкин расскажет депутатам о приоритетах развития экономики в конце марта - начале апреля.

Сегодня, 6 марта, после выступления в Госдуме в рамках запланированного "правительственного часа" председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за неподготовленность к разговору о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Председатель ГД задал министру несколько вопросов, интересующих депутатов, в том числе о действиях, которые предпринимаются для роста экономики, о реализации нацпроектов и госпрограмм, по какому объёму состоялись конкурсы и когда начнётся реализация поручений президента РФ и его Послания.

По мнению депутатов, М.Орешкин был неподготовлен к выступлению. В частности, он не смог назвать объемы средств, направленных на реализацию госпрограмм и нацпроектов в соответствии с посланием главы государства.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отсутствие у министра данных о средствах, которые ушли в регионы на реализацию нацпроектов, - это саботаж.

"У нас с вами тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов. Так что нам необходимо строить разговор совершенно конкретный исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно", - отметил В.Володин.

Он также указал, что реализация поставленных президентом РФ задач требует более подробного разговора.

"Мы сегодня с вами обсуждаем этот вопрос, когда уже идет март месяц. Поэтому, Максим Станиславович, если у нас разговор получится и мы сможем действительно конкретно обсудить эти вопросы с точки зрения содержания, давайте перейдем к такому разговору", - заявил В.Володин и отметил, что если, М.Орешкин не готов к этому, то он может выступить в Госдуме еще раз и рассказать именно о приоритетах развития экономики.

"Лучше нам перенести "правительственный час", вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%",- сказал В.Володин.

Министр согласился и заявил, что ему подходит конец марта - начало апреля.

В.Жириновский отметил, что впервые за 20 лет Госдума на пленарном заседании перенесла выступление министра.

"AK&M" от 06.03.2019
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