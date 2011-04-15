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06/03/2019
14:16

Госдума приняла закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных домах

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных домах. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Предусматривается, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению.

Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

В соответствии с действующим законодательством, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Кроме того, должен быть отдельный вход.

"Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно, потому что войти в жилое помещение нельзя, это конституционная норма, и нарушать её нельзя", - пояснила необходимость принимаемых изменений председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская.


"AK&M" от 06.03.2019
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