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06/03/2019
18:16

Госдума приняла закон, упрощающий для граждан процедуру подачи жалоб на качество товаров

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О защите прав потребителей". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, для граждан упрощается процедура подачи обращения с жалобами на качество и безопасность товаров и услуг. Обращение может быть передано на личном приеме, направлено в письменной форме по почте или в электронной форме, в том числе через сайт Роспотребнадзора, сайты региональных или местных органов исполнительной власти, а также через портал госуслуг.

МФЦ предоставлена возможность на основании соглашений о взаимодействии с госорганами, принимать обращения и консультировать граждан по вопросам защиты их потребительских прав.

Также в документе прописаны полномочия региональных и местных властей по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей. При этом единые федеральные методические рекомендации для таких программ будут разработаны Роспотребнадзором.


"AK&M" от 06.03.2019
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