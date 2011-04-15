Стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в феврале выросла на 0.8%. Об этом сообщил Росстат.



Вместе с тем на 0.6% подешевел проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования.



Стоимость проезда в междугородном автобусе и маршрутном такси возросла на 1%, , в городском автобусе - на 0.5%.





"AK&M" от 06.03.2019