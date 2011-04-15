Инфляция в РФ в феврале составила 0.4%, с начала года - 1.5%

Инфляция в РФ в феврале 2019 года составила 0.4%, с начала года - 1.5%, говорится в сообщении Росстата.



В феврале 2018 года инфляция составила 0.2%, с начала года - 0.5%.



В феврале по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Так, помидоры стали дороже на 16.6%, огурцы - на 14.8%, капуста белокочанная - на 8.4%, лук репчатый - на 5%. В то же время цены на апельсины снизились на 4.4%, лимоны - на 2.3%.



На все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий отмечалось повышение цен. Наиболее заметно подорожало пшено - на 7.2%, крупы овсяная, перловая и манная - на 2-2.2%, крупа гречневая и вермишель - на 1.6%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров отмечалось увеличение цен на муку пшеничную на 2%, баранину - на 1.5%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное - на 1.2%, мясо индейки, молоко стерилизованное, йогурт, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кондитерские изделия - на 0.9-1.1%.



Вместе с тем снизились цены на мясо кур на 1.3%, свинину - на 1.2%, рыбу мороженую разделанную лососевых пород, кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, национальные сыры и брынзу, водку и коньяк - на 0.2-0.5%.



Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 3% подорожали свежесрезанные цветы, на 2.5% - кирпич, на 0.8-1.4% - миксеры, блендеры, часы, печатные издания, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, спички, мыло, еврошифер, отдельные виды мебели, галантереи, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров.



Одновременно на 4.5% снизились цены на газовое моторное топливо, на 0.3-1% - на телевизоры цветного изображения, мониторы для настольного компьютера, смартфоны, флеш-накопители USB, отдельные виды зимней верхней одежды, обуви, трикотажных изделий.





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