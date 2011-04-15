Газпром в начале года увеличил поставки газа в Австрию на 32.9% до 3.3 млрд куб. м

Газпром в начале 2019 года увеличил поставки газа в Австрию на 32.9%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле.



Так, по предварительным данным, с 1 января по 5 марта 2019 года Газпром поставил в республику 3.3 млрд куб. м газа.



Особое внимание стороны уделили ходу реализации проекта "Северный поток - 2". Было отмечено, что работы идут по графику. К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 км труб - это уже ровно 1/3 общей протяженности газопровода.



Напомним, в июне 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.



В ноябре 2018 года подписано дополнение к контракту на поставки газа в Австрию, которое предусматривает увеличение объема поставок газа сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта.



В октябре 2018 года Газпром и OMV подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 06.03.2019