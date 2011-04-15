На Айхальском ГОКе АЛРОСА запланировано масштабное техперевооружение

На Айхальском горно-обогатительном комбинате АЛРОСА в 2019 году запланировано масштабное обновление техники. Об этом говорится в сообщении компании.



Основная цель технического перевооружения - не только заменить изношенное оборудование более современным, но и провести комплексную модернизацию производства.



Размер инвестиций на техническое перевооружение подземного рудника "Айхал" в этом году составит рекордную сумму - 316 млн руб. Так, например, в 2018 году на программу было потрачено всего около 70 млн руб., в 2017 году - 195.8 млн руб.



Одно из самых крупных инвестиционных вложений - это самоходный анкероустановщик СЗА (самозакрепляющийся анкер). В перечень закупаемой техники в этом году также войдут три погрузочно-доставочные машины, два подземных самосвала, машина для зарядки взрывчатых веществ и самоходная вспомогательная машина.



На площадку подземного рудника уже поступили буровая установка мелкошпурового бурения Sandvik DD 321 и погрузочно-доставочная машина Atlas Copco ST 1030.



Месторождение трубки "Айхал" эксплуатируется с 1961 года. Отработка открытым способом завершена в 1997 года на глубине 320 м. Тогда же начата подземная деятельность рудника "Айхал". Выход на проектную мощность (500 тыс. тонн руды в год) состоялся в 2012 году. По данным на 1 января 2019 года балансовых запасов трубки "Айхал" может хватить на 22.5 года отработки.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



"AK&M" от 06.03.2019