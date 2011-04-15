Рынок орфанных препаратов вырос до 30.22 млрд руб. в 2018 году, Минпромторг

Объём реализации орфанных лекарственных препаратов в 2018 году составил 30.22 млрд руб. и 726.5 тыс. упаковок, а общая доля продаж российских препаратов на орфанном рынке составила 12.42% в упаковках и 9.6% в денежном выражении. Такие данные были озвучены на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям, участие в котором приняло Министерство промышленности и торговли РФ, говорится в сообщении министерства.



Благодаря реализации госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" отечественный фармрынок увеличился почти в четыре раза (по отношению к 2009 году), а доля отечественных лекпрепаратов по итогам 2018 года составила 30%.



Орфанные лекарственные препараты - один из наиболее сложных сегментов фармацевтического рынка России, в первую очередь из-за высоких затрат на их разработку и трудностей в диагностике заболеваний.





"AK&M" от 06.03.2019