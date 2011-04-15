Turkish Airlines вступила в российскую СВВТ

Авиакомпания Turkish Airlines и Транспортная клиринговая палата (ТКП) подписали договор о вступлении в российскую Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) для осуществления продаж перевозок на бланках СПД СВВТ и электронных билетах СВВТ, а также для расчетов за воздушные перевозки. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Участие в СВВТ позволяет авиакомпании значительно расширить дистрибутивную сеть, получив доступ к широкой сети аккредитованных агентств по продаже авиаперевозок и дополнительных услуг, гарантированное и своевременное перечисление выручки, пакет разнообразных сервисов и прозрачную финансовую отчетность.



Вместе с этим, Turkish Airlines и "Сирена-Трэвел" подписали партнерский договор о сотрудничестве для организации продаж перевозок через современную российскую систему бронирования, насчитывающую более 18 000 терминалов в России, странах СНГ и за рубежом.



Сегодня СВВТ объединяет 76 российских и зарубежных авиакомпаний, более 20 крупных провайдеров сервисов и услуг, 700 аккредитованных агентств, свыше 4 тыс. аккредитованных пунктов продажи воздушных перевозок в 22 странах.



ТКП, исполнительный орган СВВТ, обеспечивает взаиморасчеты между авиакомпаниями и агентствами по продажам туристических услуг.



Компания "Сирена-Трэвел" - ведущий российский поставщик информационных технологий для предприятий авиационной отрасли.



Авиакомпания Turkish Airlines основана в 1933 году, является членом международного альянса Star Alliance. Парк состоит из 333 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 306 направлениям, включая 257 международных и 49 внутренних, в 124 странах мира.



Star Alliance был основан в 1997 году как первый всемирный альянс авиакомпаний для обеспечения пассажирам, совершающим международные перелеты, возможности добраться в любую точку мира, а также их стимулирования и эффективного обслуживания. В состав альянса входят следующие авиакомпании: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. Всего авиакомпании сети Star Alliance в настоящее время осуществляют более 18.45 тыс. ежедневных рейсов в 1.3 тыс. аэропортов 190 стран мира. Последующие стыковочные рейсы предлагаются партнёром Star Alliance, Juneyao Airlines.



"AK&M" от 06.03.2019