Потребительские цены в Москве в феврале выросли на 0.5%, в Санкт-Петербурге - на 0.4%

Потребительские цены в Москве в феврале 20129 года выросли на 0.5%, в Санкт-Петербурге - на 0.4%. В среднем по России инфляция составила 0.4%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



С начала года инфляция в Москве равнялась 1.6%, в Санкт-Петербурге - 1.5%, в среднем по России - 1.5%.





"AK&M" от 06.03.2019