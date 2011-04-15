Потребительские цены в Москве в феврале выросли на 0.5%, в Санкт-Петербурге - на 0.4%

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Потребительские цены в Москве в феврале 20129 года выросли на 0.5%, в Санкт-Петербурге - на 0.4%. В среднем по России инфляция составила 0.4%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
С начала года инфляция в Москве равнялась 1.6%, в Санкт-Петербурге - 1.5%, в среднем по России - 1.5%.
"AK&M" от 06.03.2019