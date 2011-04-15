Инфляция за неделю, с 26 февраля по 4 марта, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 26 февраля по 4 марта 2019 года, составила 0.1%, с начала года - 1.5%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 2.2%, баранину - на 0.9%, крупу гречневую и вермишель - на 0.5%, хлеб ржаной, макаронные изделия, конфеты шоколадные и карамель - на 0.3%, говядину, творог жирный, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, муку пшеничную, печенье и соль - на 0.2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1,1%, мясо кур - на 0.6%, сахар - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на лук репчатый - 4%, капусту белокочанную - 3.2%, морковь и огурцы - 2.1%. В то же время помидоры стали дешевле на 0.2%, картофель и яблоки - на 0.1%.



Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.





"AK&M" от 06.03.2019