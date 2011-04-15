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06/03/2019
17:42

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2018 году уменьшилась на 2.6% до 19.72 млрд руб.

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2018 году уменьшилась на 2.6% до 19.72 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы биржи.

Комиссионные доходы увеличились на 11.5% до 23.6 млрд руб., чистые процентные доходы (без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля) снизились на 2.9% до 15.8 млрд руб.

Группа "Московская биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ и Группы РТС.

"AK&M" от 06.03.2019
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