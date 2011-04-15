Объем ценных бумаг на хранении НРД в 2018 году вырос на 14% до 44.97 трлн руб. Об этом говорится в сообщении депозитария.



Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 30% до 20.1 тыс.



Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 1.7 трлн руб., уменьшившись по сравнению с 2017 годом на 21%.



В 2018 году зарегистрировано 10 программ коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 648.99 млрд руб. и 38 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 79.67 млрд руб. (37 выпусков общим объемом 79.52 млрд руб. были размещены в 2018 году).



НРД учреждён 27 июня 1996 года. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платёжная система НРД имеет статус системно и национально значимой.





"AK&M" от 06.03.2019