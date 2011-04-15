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06/03/2019
17:50

Объем ценных бумаг на хранении НРД в 2018 году вырос на 14% до 44.97 трлн руб.

Объем ценных бумаг на хранении НРД в 2018 году вырос на 14% до 44.97 трлн руб. Об этом говорится в сообщении депозитария.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 30% до 20.1 тыс.

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 1.7 трлн руб., уменьшившись по сравнению с 2017 годом на 21%.

В 2018 году зарегистрировано 10 программ коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 648.99 млрд руб. и 38 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 79.67 млрд руб. (37 выпусков общим объемом 79.52 млрд руб. были размещены в 2018 году).

НРД учреждён 27 июня 1996 года. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платёжная система НРД имеет статус системно и национально значимой.


"AK&M" от 06.03.2019
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