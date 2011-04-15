Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 7 марта 2019 года.



В КРЫМУ ПРОПИСАЛИСЬ ПОКУПАТЕЛИ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ НА ПОЛУОСТРОВЕ ДОРОЖАЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ



За последний год стоимость квартир на вторичном рынке в Крыму в среднем выросла на 14%, до 92 тыс. руб. за кв. м. После вхождения почти пять лет назад Крыма в состав России цены на вторичном рынке жилья на полуострове резко возросли, а потом так же упали. Теперь тренд опять поменялся и темпы роста оказались вдвое выше, чем в Москве - самом капиталоемком рынке недвижимости в стране. Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир в Крыму эксперты называют открытие моста на полуостров.





ИНВАЛИДАМ ДАЛИ ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

МИНЮСТ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКАНДАЛЬНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ





Как стало известно "Ъ", Минюст приостановил деятельность Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы "Инвалиды войны". Через полгода крупнейшая организация военных инвалидов, в деятельности которой были выявлены многочисленные нарушения, и вовсе может быть ликвидирована. Тем более что в этом году ОООИВА, лидеры которой находятся под следствием за растраты, была лишена правительством последнего финансирования из бюджета.





ЧИТАТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ В СЛУХ

ИЗДАТЕЛЬСТВА ЖДУТ РОСТА ЭЛЕКТРОННЫХ И АУДИОКНИГ



Долгое время стагнировавший российский книжный рынок в ближайшие годы будет расти на 7% в год, ожидает крупнейшее издательство "Эксмо-АСТ". Издатели рассчитывают на рост продаж электронных и аудиокниг, на которые пока в совокупности приходится меньше 8% рынка. Зато эти сегменты в ближайшие четыре года должны расти на 30% и 40% в год соответственно, тогда как рынок печатных книг - не более чем на 5%.





ВНЕЗАПНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РОСКОШИ

РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ СПОНТАННО



Несмотря на то что россияне из-за снижения доходов отказываются от развлечений и путешествий, они готовы спонтанно тратить деньги на премиальные товары, выяснила компания Nielsen. Интерес к дорогостоящим вещам продиктован желанием подчеркнуть свой статус, заключают эксперты. С другой стороны, регулярные промоакции и индивидуальные предложения ритейлеров провоцируют потребителей на незапланированные траты.





С ЧУВСТВОМ ПЕРЕВЫПОЛНЕННОГО ГОСДОЛГА

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ХОТЯТ СОКРАТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В ОФЗ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые в последние годы наращивают вложения в безрисковый госдолг, хотели бы покупать больше корпоративных облигаций. Однако против этого работает не только рыночная конъюнктура, но и нормативные требования ЦБ, в частности обязательное стресс-тестирование фондов. Необходимо снизить хотя бы регуляторное давление, чтобы НПФ зарабатывали для своих клиентов больший доход, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 07.03.2019