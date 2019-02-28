ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 марта, в размере 74.4158 руб. против 74.5058 руб. на 6 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



06.03.19 - 74.5058 руб.

05.03.19 - 74.7438 руб.

02.03.19 - 74.8048 руб.

01.03.19 - 74.9691 руб.

28.02.19 - 74.8249 руб.













"AK&M" от 06.03.2019